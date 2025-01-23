Что случилось осенью

Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды в нетерпеливом ожидании гостей она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему.
- Режиссёр
- Франсуа Озон
- Актёры
- Жозиана Баласко, Элен Венсан, Людивин Санье, Венсан Коломб, Софи Гиймен, Пьер Лоттен, Мари-Лоранс Тарта
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2025-01-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма