Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
6 часов назад
294
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 199
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 124
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 103
Что слово злое наколдует
19 декабря в 10:00
Автор: Сергей Потапов

Режисcёр: Арсений Кудря

Художник-постановщик: Геннадий Скоморохов

Художник по свету: Андрей Снастин

Музыкальное оформление: Виталий Шишпанов, Сергей Потапов

Балетмейстер: Ирина Громова

В далекой, заснеженной деревне, где волшебство витает в воздухе, живут добрые бабушка и дедушка. Но однажды к ним в гости приезжает внук по имени Светик, который не осознает, как важны слова, которые он произносит. Внезапно утром бабушка и дедушка оказываются заколдованными, превращаясь в ледяные статуи, и теперь их жизнь зависит от молодого гостя.

В этот момент в сказочной деревне начинают происходить удивительные вещи. Сказочные герои, такие как домовой и леший, объединяются, чтобы помочь Светику понять, что истинная сила заключается в доброте и уважении к старшим. В этот зимний день мальчику предстоит пройти удивительное путешествие, полное волшебных встреч и испытаний. С каждым шагом по заснеженным тропинкам деревни Светик открывает для себя тайны, которые помогут ему расколдовать бабушку и дедушку. В этой увлекательной сказке он осознает, что доброта может растопить любое ледяное сердце, а искреннее желание исправить свои ошибки — ключ к настоящему волшебству.

Наша новогодняя сказка — это трогательная история о том, как важно быть добрым, слушать сердцем и помогать тем, кто старше. Она расскажет нашим маленьким зрителям об истинных ценностях и важности уважения, оставит теплый след в душе каждого, кто посмотрит её, ведь волшебство ждет тех, кто умеет делать добро.

Режиссёр
Арсений Кудря
Актёры
Бабаева Полина Сергеевна, Блажилин Андрей Валерьевич, Бурмистрова Анастасия Александровна, Гордеев Игорь Владимирович, Дёмочкина Анна Геннадьевна, Дягилева Анастасия Андреевна, Егорова Дарья Алексеевна, Конониренко Мария Викторовна, Мельник Вячеслав Андреевич, Морозова Римма Петровна , Мотков Юрий Анатольевич, Московой-Руссо Никита Сергеевич, Невидина-Шульц Марина Юрьевна, Носатов Борислав Олегович, Паламожных Наталья Валерьевна, Пастухов Роман Викторович, Серебрякова Дарья , Чистяков Денис Алексеевич.
Возраст
0+