Что слово злое наколдует

Автор: Сергей Потапов

Режисcёр: Арсений Кудря

Художник-постановщик: Геннадий Скоморохов

Художник по свету: Андрей Снастин

Музыкальное оформление: Виталий Шишпанов, Сергей Потапов

Балетмейстер: Ирина Громова

В далекой, заснеженной деревне, где волшебство витает в воздухе, живут добрые бабушка и дедушка. Но однажды к ним в гости приезжает внук по имени Светик, который не осознает, как важны слова, которые он произносит. Внезапно утром бабушка и дедушка оказываются заколдованными, превращаясь в ледяные статуи, и теперь их жизнь зависит от молодого гостя.

В этот момент в сказочной деревне начинают происходить удивительные вещи. Сказочные герои, такие как домовой и леший, объединяются, чтобы помочь Светику понять, что истинная сила заключается в доброте и уважении к старшим. В этот зимний день мальчику предстоит пройти удивительное путешествие, полное волшебных встреч и испытаний. С каждым шагом по заснеженным тропинкам деревни Светик открывает для себя тайны, которые помогут ему расколдовать бабушку и дедушку. В этой увлекательной сказке он осознает, что доброта может растопить любое ледяное сердце, а искреннее желание исправить свои ошибки — ключ к настоящему волшебству.

Наша новогодняя сказка — это трогательная история о том, как важно быть добрым, слушать сердцем и помогать тем, кто старше. Она расскажет нашим маленьким зрителям об истинных ценностях и важности уважения, оставит теплый след в душе каждого, кто посмотрит её, ведь волшебство ждет тех, кто умеет делать добро.