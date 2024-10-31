Что скрывает любовь

Привлекательная девушка приезжает работать хостес в небольшой ресторан на живописный остров Средиземноморья. Влюбившись в загадочного хозяина заведения, она теряет голову, и не замечает исходящей от него опасности. Сможет ли она вовремя разгадать тайну своего любовника и преодолеть свои собственные страхи?
- Режиссёр
- Фернандо Труэба
- Актёры
- Мэтт Диллон, Аида Фольч, Хуан Пабло Уррего, Кика Георгиу, Полидорос Воятзис, Анти Андреопулу, Вассилис Халакатевакис, Марина Аргиропулу, Костас Анталопулос, Вассилис Фортунас, Яннис Агридопулос
- Продолж.
- 128 мин.
- Премьера
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2024-10-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Мелодрама