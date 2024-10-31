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Что скрывает любовь

Привлекательная девушка приезжает работать хостес в небольшой ресторан на живописный остров Средиземноморья. Влюбившись в загадочного хозяина заведения, она теряет голову, и не замечает исходящей от него опасности. Сможет ли она вовремя разгадать тайну своего любовника и преодолеть свои собственные страхи?

Режиссёр
Фернандо Труэба
Актёры
Мэтт Диллон, Аида Фольч, Хуан Пабло Уррего, Кика Георгиу, Полидорос Воятзис, Анти Андреопулу, Вассилис Халакатевакис, Марина Аргиропулу, Костас Анталопулос, Вассилис Фортунас, Яннис Агридопулос
Продолж.
128 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Мелодрама

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