Что скрывает любовь

Привлекательная девушка приезжает работать хостес в небольшой ресторан на живописный остров Средиземноморья. Влюбившись в загадочного хозяина заведения, она теряет голову, и не замечает исходящей от него опасности. Сможет ли она вовремя разгадать тайну своего любовника и преодолеть свои собственные страхи?