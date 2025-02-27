Бывший преступник Винсент мечтает уйти на покой. Он отмечает Новый год в кругу семьи, но все переворачивается вверх дном, когда на пороге появляются не только бывшая семья, но и бывшие кореша.
- Режиссёр
- Дито Монтиель
- Актёры
- Льюис Пуллман, Дженнифер Кулидж, Габриелла Юнион, Билл Мюррей, Эд Харрис, Пит Дэвидсон, П.Дж.Берн, Скотт Майкл Кэмпбелл, Крейг Кастальдо, Эмануэла Постаккини, Ангелик Самбрана
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2025-02-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Криминал