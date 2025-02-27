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Чокнутые

Бывший преступник Винсент мечтает уйти на покой. Он отмечает Новый год в кругу семьи, но все переворачивается вверх дном, когда на пороге появляются не только бывшая семья, но и бывшие кореша.

Режиссёр
Дито Монтиель
Актёры
Льюис Пуллман, Дженнифер Кулидж, Габриелла Юнион, Билл Мюррей, Эд Харрис, Пит Дэвидсон, П.Дж.Берн, Скотт Майкл Кэмпбелл, Крейг Кастальдо, Эмануэла Постаккини, Ангелик Самбрана
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-02-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Криминал

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