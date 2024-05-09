Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
10°
Сбт, 11
Вск, 12
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 89.97 / 100.00 09/05 09:05
Нал. EUR 95.00 / 115.00 09/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
4 851
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
9 152
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
14 458
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
34 540
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Чистильщик бассейнов

«Пять Звезд»

12:55
17:05
21:00

«Пять Звезд»

12:55
17:05
21:00

«Пять Звезд»

12:55
17:05
21:00

Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме престижного района Лос-Анджелеса. Однажды Даррен решает, что наткнулся на величайший заговор, и хочет провести собственное расследование. Привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.

Режиссёр
Крис Пайн
Актёры
Дженнифер Джейсон Ли, Крис Пайн, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито, Рей Уайз, Джон Ортис, Деванда Уайз, Джульет Миллс, Эван Шафран, Холлис У.Чамберс, Кристофер Чэнь
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-05-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Комедия

Еще в кино

Кино
Летучий корабль
Кино
Онегин
Кино
Тени Гойи
Кино
Курентзис: Замок герцога Синяя Борода и Мистерия на конец времен
Кино
Сто лет тому вперед
Кино
Приключения панды
Кино
Остров проклятых
Кино
Блиндаж
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 168. Идем на пикник
Кино
Идеальная зависимость
Кино
7 дней, 7 ночей
Кино
Неприличные гости