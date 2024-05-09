Чистильщик бассейнов

Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме престижного района Лос-Анджелеса. Однажды Даррен решает, что наткнулся на величайший заговор, и хочет провести собственное расследование. Привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.