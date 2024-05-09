Чистильщик бассейнов

Даррен работает чистильщиком бассейна в многоквартирном доме престижного района Лос-Анджелеса. Однажды Даррен решает, что наткнулся на величайший заговор, и хочет провести собственное расследование. Привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей.
- Режиссёр
- Крис Пайн
- Актёры
- Дженнифер Джейсон Ли, Крис Пайн, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито, Рей Уайз, Джон Ортис, Деванда Уайз, Джульет Миллс, Эван Шафран, Холлис У.Чамберс, Кристофер Чэнь
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-05-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Комедия