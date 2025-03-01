Каждый год все мы с нетерпением ждем самое масштабное танцевальное событие Рязани — фестиваль «Черный кот». С 28 по 30 марта 2025 года Дворец молодежи атакуют толпы, жаждущих увидеть эту феерию. Формат фестиваля продолжает свою традицию. Лучших в номинациях, как всегда, выберут зрители. В фестивале примут участие иногородние и рязанские коллективы, прошедшие серьезный отбор.

28 марта в 18.00 Номинации:

Черный котенок

Рок-н-ролл

Фолк

29 марта в 15.00 Номинации:

Слоу

Клуб

Фристайл

30 марта в 14.00

Гала-концерт — финал во всех номинациях

XXXVI Межрегиональный молодежный Фестиваль танца «Черный кот — 2025» проводится в целях, популяризации танца, расширение круга любителей хореографического искусства среди молодежи, содействия молодежи в творческом развитии, установления и расширения дружеских и культурных связей между творческими коллективами городов России.