Каждый год все мы с нетерпением ждем самое масштабное танцевальное событие Рязани — фестиваль «Черный кот». С 28 по 30 марта 2025 года Дворец молодежи атакуют толпы, жаждущих увидеть эту феерию. Формат фестиваля продолжает свою традицию. Лучших в номинациях, как всегда, выберут зрители. В фестивале примут участие иногородние и рязанские коллективы, прошедшие серьезный отбор.
28 марта в 18.00 Номинации:
- Черный котенок
- Рок-н-ролл
- Фолк
29 марта в 15.00 Номинации:
- Слоу
- Клуб
- Фристайл
30 марта в 14.00
Гала-концерт — финал во всех номинациях
XXXVI Межрегиональный молодежный Фестиваль танца «Черный кот — 2025» проводится в целях, популяризации танца, расширение круга любителей хореографического искусства среди молодежи, содействия молодежи в творческом развитии, установления и расширения дружеских и культурных связей между творческими коллективами городов России.
- Возраст
- 12+