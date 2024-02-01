Каждый год все мы с нетерпением ждем самое масштабное танцевальное событие Рязани — фестиваль «Черный кот». С 22 по 24 марта 2024 года Дворец молодежи атакуют толпы, жаждущих увидеть эту феерию. Формат фестиваля продолжает свою традицию. Лучших в номинациях, как всегда, выберут зрители. В фестивале примут участие иногородние и рязанские коллективы, прошедшие серьезный отбор.

22 марта в 18.00

Номинации:

Черный котенок

Рок-н-ролл

Фолк

23 марта в 15.00

Номинации:

Слоу

Клуб

Фристайл

24 марта в 13.00

Гала-концерт — финал во всех номинациях

XXXV Межрегиональный молодежный Фестиваль современного танца «Черный кот — 2024» проводится в целях осуществления эффективной государственной молодежной политики в г. Рязани, Рязанской области и Российской Федерации, популяризации совре­менного танца, расширение круга любителей хореографического искусства среди молодежи, содействия молодежи в творческом развитии, установления и расширения дру­жеских и культурных связей между творческими коллективами городов России.