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Черный кот-2024
22 марта в 18:00
Концерты

Черный кот-2024

Рязанский дворец молодежи

Каждый год все мы с нетерпением ждем самое масштабное танцевальное событие Рязани — фестиваль «Черный кот». С 22 по 24 марта 2024 года Дворец молодежи атакуют толпы, жаждущих увидеть эту феерию. Формат фестиваля продолжает свою традицию. Лучших в номинациях, как всегда, выберут зрители. В фестивале примут участие иногородние и рязанские коллективы, прошедшие серьезный отбор.

22 марта в 18.00

Номинации:

  • Черный котенок
  • Рок-н-ролл
  • Фолк

23 марта в 15.00

Номинации:

  • Слоу
  • Клуб
  • Фристайл

24 марта в 13.00

Гала-концерт — финал во всех номинациях

XXXV Межрегиональный молодежный Фестиваль современного танца «Черный кот — 2024» проводится в целях осуществления эффективной государственной молодежной политики в г. Рязани, Рязанской области и Российской Федерации, популяризации совре­менного танца, расширение круга любителей хореографического искусства среди молодежи, содействия молодежи в творческом развитии, установления и расширения дру­жеских и культурных связей между творческими коллективами городов России.

Возраст
12+