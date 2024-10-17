Черный чай

Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами между ними вспыхивает страсть.