Черный чай

Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами между ними вспыхивает страсть.
- Режиссёр
- Абдеррахман Сиссако
- Актёры
- Нина Мело, Хань Чан, У Кэси, Майкл Чан, Юй Пэйжэнь, Хуан Вэй, Эмери Гахурани, Изабель Кабано, Мари Одо, Франк Пикарди
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама