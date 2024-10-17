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Черный чай

Девушка сбегает из-под венца в день свадьбы и уезжает в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. В неспешности наслаждения оттенками и вкусами между ними вспыхивает страсть.

Режиссёр
Абдеррахман Сиссако
Актёры
Нина Мело, Хань Чан, У Кэси, Майкл Чан, Юй Пэйжэнь, Хуан Вэй, Эмери Гахурани, Изабель Кабано, Мари Одо, Франк Пикарди
Продолж.
107 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

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