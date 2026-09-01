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Человек-паук. Новый день
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Человек-паук. Новый день

Люксор Круиз

17:50
19:00
20:40

Люксор Круиз

14:40
17:30
19:00
20:20

Люксор Круиз

09:20
12:10
15:00
17:50
19:00
20:40

Люксор Круиз

09:20
12:10
15:00
17:50
19:00
20:40

Люксор Круиз

09:20
12:10
15:00
17:50
19:00
20:40

Люксор Круиз

09:20
12:10
15:00
17:50
19:00
20:40

Люксор Круиз

09:20
12:10
15:00
17:50
19:00
20:40

Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад после заклинания Доктора Стренджа мир и все близкие забыли его. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера «Человек-паук.

Возраст
12+

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