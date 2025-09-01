Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Новое
Чарующий мир романса
8 октября в 19:00
Концерты

Чарующий мир романса

Рязанский областной музыкальный театр

Приглашаем вас окунуться в «Чарующий мир романса» — концерт, наполненный нежностью, глубиной чувств и красотой мелодий!

8 октября в 19:00 в рамках проекта «Концертная среда» вас ждёт встреча с солисткой Рязанского музыкального театра Натальей Нелюбиной. Вы услышите незабываемое исполнение любимых романсов и песен из фильмов. «Белой акации гроздья душистые», «А напоследок я скажу», «Побудь со мной», «Ночь светла», «Напрасные слова», «Любовь и разлука», «Снился мне сад», «Отцвели хризантемы»… В этих произведениях — вся палитра эмоций и вдохновения, вся гамма чувств, от трепета до страсти.

Виртуозный аккомпанемент почётного работника культуры и искусства Рязанской области, лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Антипова позволит каждому почувствовать гармонию звуков и атмосферу настоящей музыкальной магии.

Этот вечер подарит вам истинное наслаждение искусством, прекрасное настроение и яркие впечатления надолго.

Ждем всех ценителей красоты и мелодий в нашей музыкальной гостиной!

Возраст
12+