Приглашаем вас окунуться в «Чарующий мир романса» — концерт, наполненный нежностью, глубиной чувств и красотой мелодий!

8 октября в 19:00 в рамках проекта «Концертная среда» вас ждёт встреча с солисткой Рязанского музыкального театра Натальей Нелюбиной. Вы услышите незабываемое исполнение любимых романсов и песен из фильмов. «Белой акации гроздья душистые», «А напоследок я скажу», «Побудь со мной», «Ночь светла», «Напрасные слова», «Любовь и разлука», «Снился мне сад», «Отцвели хризантемы»… В этих произведениях — вся палитра эмоций и вдохновения, вся гамма чувств, от трепета до страсти.

Виртуозный аккомпанемент почётного работника культуры и искусства Рязанской области, лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Антипова позволит каждому почувствовать гармонию звуков и атмосферу настоящей музыкальной магии.

Этот вечер подарит вам истинное наслаждение искусством, прекрасное настроение и яркие впечатления надолго.

Ждем всех ценителей красоты и мелодий в нашей музыкальной гостиной!