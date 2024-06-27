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Бывший в помощь

«Люксор» (Есенина)

11:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Формула Кино»

10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:00
20:30
22:00
22:30

«Киномакс»

12:10
14:30
16:20
18:40
20:30
21:20

«Люксор» (Есенина)

11:00
17:10
20:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Киномакс»

12:10
14:20
14:30
16:20
18:40
19:15
20:30
21:20

«Формула Кино»

00:00
00:30
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

«Люксор» (Есенина)

11:00
17:10
20:00
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Киномакс»

14:30
17:20
18:40
20:10
20:20
21:20
21:25

«Формула Кино»

00:30
10:45
12:50
18:00
20:00
22:00

«Люксор» (Есенина)

11:00
17:10
20:00
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Киномакс»

14:30
17:10
17:20
18:40
19:30
20:10
21:15
21:20

«Формула Кино»

00:00
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Киномакс»

14:30
17:20
18:40
20:10
20:20
21:20
21:25

«Формула Кино»

10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Киномакс»

14:30
17:20
18:40
20:10
20:20
21:20
21:25

«Формула Кино»

10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

14:20
16:55
18:35
20:55
21:50

«Пять Звезд»

10:15
10:35
12:05
12:25
13:55
14:15
15:45
16:10
17:35
18:00
19:25
19:45
19:50
21:15
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:35

«Киномакс»

14:30
17:20
18:40
20:10
20:20
21:20
21:25

«Формула Кино»

10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30

Герман с Лерой готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей избраннице автомобиль, но в автосалоне настойчиво предлагают сделать тест-драйв. Продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс, безбашенный каскадер, который пытается заработать на своих видеороликах с трюками, а пока подрабатывает в автосалоне. Жених, невеста и ее бывший в одной машине — к беде. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним — Германа.

Режиссёр
Георгий Малков, Максим Максимов
Актёры
Вячеслав Чепурченко, Ирина Безряднова, Роман Курцын, Ян Цапник, Ксения Кутепова, Маргарита Аброськина, Юрий Насонов, Андрей Пынзару, Ульяна Чжан
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

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