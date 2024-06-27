Бывший в помощь

Герман с Лерой готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей избраннице автомобиль, но в автосалоне настойчиво предлагают сделать тест-драйв. Продавцом салона оказывается бывший парень Леры — Макс, безбашенный каскадер, который пытается заработать на своих видеороликах с трюками, а пока подрабатывает в автосалоне. Жених, невеста и ее бывший в одной машине — к беде. Макс устраивает безумный форсаж, который заканчивает экстремальным торможением, в результате чего срабатывают подушки безопасности. Лера получает травму и забывает последний год жизни, а с ним — Германа.