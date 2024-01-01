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Былины, сказки, игры Земли Рязанской
11 февраля в 11:00
Концерты

Былины, сказки, игры Земли Рязанской

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Концертная программа «Былины, сказки, игры-забавы Земли Рязанской» в рамках выставочного зала «Музей традиций — Рязанские Хоромы» основана на культурно-историческом наследии Рязанского края, включающем в себя былины «О Евпатии Коловрате», «Авдотье Рязаночке», «Сказ о Петре и Февронии», рязанские сказки «Старуха и волк», «Сказка про уточку» и «Авось».

У каждого гостя будет уникальная возможность от души повеселиться, приняв участие в увлекательных играх-забавах, в которые играли наши бабушки и дедушки. В программе также будет представлен шумовой оркестр, где каждый юный участник познакомится со старинными народными музыкальными инструментами: ложкой с бубенцами, колотушкой, рубелем-цилиндром, трещоткой, погремушкой, копытцем, балалайкой, гуслями — это далеко не все на чем играли наши предки.

Участвуя в нашей интерактивной фольклорной программе, юные зрители и их родители почувствует себя хранителями и продолжателями традиций русской народной культуры.

В программе принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Евгения Валикова (вокал) и Елизавета Симакина (вокал), артист Рязанского государственного академического народного хора Александр Гладков (гармонь) и Юлия Егоркина (гусли).

В программе прозвучат русские народные песни «Мы пойдем, пойдем вдоль по улице», «Былина о Евпатии Коловрате», «Барыня», «Дударь», «Тетера», «По — за городу гуляет…», «Авось», «Как у бабушки козел», «Золотые ворота» и другие.

Возраст
6+