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Был месяц май
25 апреля в 19:00
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Был месяц май

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

  • Елена Браткова (сопрано)
  • Ольга Дьяченко (скрипка)
  • Татьяна Мозина (фортепиано)
  • Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово»
  • Владимир Рогулин (художественное слово)

В программе: песни военных лет, популярные танго и песни из советских кинофильмов

Важное место в репертуаре каждого поколения артистов занимают песни о войне и победе, которые весной обретают особый смысл. По сей день трогают за душу «Синий платочек», «Жди меня», «Катюша» и многие другие.

В канун Великой Победы в исполнении артистов Рязанской филармонии прозвучат известные и любимые песни военных лет. В них — твердость и лирика, боль и нежность, героизм и горечь утрат.

Возраст
6+