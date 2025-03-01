Был месяц май

Елена Браткова (сопрано)

Ольга Дьяченко (скрипка)

Татьяна Мозина (фортепиано)

Вокально-инструментальный ансамбль «Сново-Здорово»

Владимир Рогулин (художественное слово)

В программе: песни военных лет, популярные танго и песни из советских кинофильмов

Важное место в репертуаре каждого поколения артистов занимают песни о войне и победе, которые весной обретают особый смысл. По сей день трогают за душу «Синий платочек», «Жди меня», «Катюша» и многие другие.

В канун Великой Победы в исполнении артистов Рязанской филармонии прозвучат известные и любимые песни военных лет. В них — твердость и лирика, боль и нежность, героизм и горечь утрат.