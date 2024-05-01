С 1 ИЮНЯ 2024 г. ВПЕРВЫЕ на манеже Рязанского государственного цирка Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «БУРЛЕСК» — настоящую жемчужину Российской государственной цирковой компании, созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако!

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира — «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже четыре года новый грандиозный проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Гастроли в Рязанском цирке стали ежегодной доброй традицией для жителей и гостей города. Рязанская публика хорошо знакома с творчеством Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждёт и любит все программы «Королевского цирка». Но в этом году зритель увидит совершенно НОВОЕ грандиозное шоу с мировой славой!

На манеж выйдут яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Экзотический зажигательная Русская кадриль с участием дрессированных медведей и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях», ловкие «Жонглёры на стрелах»; сказочный «Пегас» и «Царевна — Лебедь»; эквилибристы на рояле в окружении утончённых балерин; страстное танго «Гимнастов на турниках»; «Бронзовые скульптуры», харизматичный клоун Харри и ещё много интересного будет поражать Рязанского зрителя. В финале шоу из-под купола цирка льёт настоящий дождь, в струях воды воздушные гимнасты эффектного номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки и вызывают бурные овации публики! Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматины — наездники, розовые пеликаны, попугаи Ара, ламы, лемуры вари и катта, дикобразы, гиббоны, зебры и другие представители животного мира!

Именно в этом шоу представлен масштабный номер «Групповая трансформация «Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже — «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей Рязанского цирка!

Рекордные трюки, филигранная дрессура, масштаб сложных технических декораций и современных спецэффектов, эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров, авторская музыка —все это и многое другое на манеже Рязанского цирка с 1 июня по 14 июля 2024 г. «Бурлеск» — это спектакль, который должен увидеть каждый!