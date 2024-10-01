24 октября в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче откроется выставка «Букет Мещеры» из фондов Рязанского художественного музея.

Мещера — воспетый писателями и художниками кусок нетронутой русской природы. Мещерская низменность — это оставшаяся от ледника огромная чаша — впадина треугольной формы площадью 25 тыс. кв. км. с дремучей южной тайгой и торфяными озерами. Она расположенная на севере Рязанской, юге Владимирской и востоке Московской областей. Ее границы очерчены руслами Оки, Клязьмы, Судогды и Колпи. С запада Мещёра доходит почти до Москвы: парк Сокольники и Лосиный остров являются остатками прежнего мещерского лесного массива.

Рязанская Мещера начинается с левого берега Оки и охватывает сразу пять районов — Клепиковский, большую часть Рязанского, Касимовского, Спасского и незначительную — Рыбновского. Хвойные и мелколиственные леса, пойменные луга, озера и болота — при таком разнообразии мир цветов Мещеры необычайно богат и уникален.

Для рязанских художников Мещера начинается за Солотчей — поселка в двадцати с половиной километрах от Рязани. С ранней весны и до поздней осени живописцы черпают здесь вдохновение для творчества, собирая букеты луговых цветов на своих картинах.

На выставке будут представлены картины К. Шелковенко, А. Титова, Л. Виноградова, О. Потапова, С. Ильиной.