Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 96.15 / 96.20 22/10 17:25
Нал. EUR 103.60 / 104.88 22/10 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
2 часа назад
402
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
7 часов назад
1 755
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 660
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 601
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Букет Мещеры
24 октября в 10:00
Выставки

Букет Мещеры

Дом-музей И. П. Пожалостина

24 октября в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче откроется выставка «Букет Мещеры» из фондов Рязанского художественного музея.

Мещера — воспетый писателями и художниками кусок нетронутой русской природы. Мещерская низменность — это оставшаяся от ледника огромная чаша — впадина треугольной формы площадью 25 тыс. кв. км. с дремучей южной тайгой и торфяными озерами. Она расположенная на севере Рязанской, юге Владимирской и востоке Московской областей. Ее границы очерчены руслами Оки, Клязьмы, Судогды и Колпи. С запада Мещёра доходит почти до Москвы: парк Сокольники и Лосиный остров являются остатками прежнего мещерского лесного массива.

Рязанская Мещера начинается с левого берега Оки и охватывает сразу пять районов — Клепиковский, большую часть Рязанского, Касимовского, Спасского и незначительную — Рыбновского. Хвойные и мелколиственные леса, пойменные луга, озера и болота — при таком разнообразии мир цветов Мещеры необычайно богат и уникален.

Для рязанских художников Мещера начинается за Солотчей — поселка в двадцати с половиной километрах от Рязани. С ранней весны и до поздней осени живописцы черпают здесь вдохновение для творчества, собирая букеты луговых цветов на своих картинах.

На выставке будут представлены картины К. Шелковенко, А. Титова, Л. Виноградова, О. Потапова, С. Ильиной.

Возраст
0+