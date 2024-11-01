Бременские мызканты

«Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!». Девчонки и мальчишки, а также их родители и даже дедушки и бабушки знают и любят эти строки из мультфильма «Бременские музыканты».

55 лет назад молодые композитор Геннадий Гладков и поэт Юрий Энтин создали мультипликационный мюзикл для детей, который своей популярностью уже давно затмил сказку братьев Гримм. «Бременские музыканты» — это наше общее детство. А еще — это новый спектакль, на который Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей в декабре!

В основе сюжета — хорошо знакомая история. Четверка друзей-музыкантов путешествует в компании Трубадура и помогает ему справиться с Атаманшей и разбойниками, расположить к себе Короля и покорить сердце Принцессы.

Режиссер-постановщик Анастасия Русанова и балетмейстер-постановщик Софья Прилуцкая представят новую впечатляющую версию мюзикла, наполненную любимыми песнями, зажигательными танцами, яркими костюмами, трансформирующимися декорациями, световыми эффектами и живыми голосами артистов Рязанского музыкального театра.

«Ох, рано встает охрана!», «Нам любые дороги дороги!», «Говорят, мы бяки-буки», «А как известно, мы народ горячий», «Куда ты, тропинка, меня привела?», «Луч солнца золотого» — эти легендарные хиты до сих пор находят отклик в сердцах не только взрослых, которые выросли на «Бременских музыкантах», но и современных детей, которых так сложно удивить.