Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок

Фантасмагорическая сказка на уникальной водной сцене Боденского озера. «Вольный стрелок» — леденящая душу мрачная фантастическая история с оттенком сказок братьев Гримм — впервые ставится на масштабной сцене Боденского озера в невероятных декорациях Филиппа Штельцля. «В яблочко!» — гордо написал Карл-Мария фон Вебер своему либреттисту Фридриху Кинду после триумфальной премьеры «Вольного стрелка» в 1821 году в Берлине. Это произведение с его эмоциональной и захватывающей музыкой скоро стало считаться образцом немецкой романтической оперы. Одна из наиболее популярных немецкоязычных опер, «Вольный стрелок» ставится на сцене Боденского озера впервые. Это вторая совместная работа творческого дуэта художника и режиссера-постановщика Филиппа Штельцля и дирижера Энрике Маццола после имевшего феноменальный успех «Риголетто» Джузеппе Верди.