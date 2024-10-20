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Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок

Фантасмагорическая сказка на уникальной водной сцене Боденского озера. «Вольный стрелок» — леденящая душу мрачная фантастическая история с оттенком сказок братьев Гримм — впервые ставится на масштабной сцене Боденского озера в невероятных декорациях Филиппа Штельцля. «В яблочко!» — гордо написал Карл-Мария фон Вебер своему либреттисту Фридриху Кинду после триумфальной премьеры «Вольного стрелка» в 1821 году в Берлине. Это произведение с его эмоциональной и захватывающей музыкой скоро стало считаться образцом немецкой романтической оперы. Одна из наиболее популярных немецкоязычных опер, «Вольный стрелок» ставится на сцене Боденского озера впервые. Это вторая совместная работа творческого дуэта художника и режиссера-постановщика Филиппа Штельцля и дирижера Энрике Маццола после имевшего феноменальный успех «Риголетто» Джузеппе Верди.

Режиссёр
Филипп Штельцль, Энрике Маццола
Актёры
Никола Хиллебранд, Мауро Петер, Кристоф Фишессер, Франц Хавлата, Катарина Рукгабер, Максимилиан Круммен, Ливиу Холендер, Мориц фон Тройенфельс
Продолж.
128 мин.
Премьера
2024-10-20 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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