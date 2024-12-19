Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником и задумывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады. Вместе с Филиппом Славик оказывается в таких ситуациях, которые не мог представить даже в страшном сне, когда задумывал эту аферу. Столкновение с дикими медведями, знакомство с язычниками и экстремальное выживание в лесу — лишь часть испытаний, встретившихся на их пути.