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13:20
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18:00
20:20
22:40

«Формула Кино»

11:00
13:20
15:40
18:00
20:20
22:40

«Формула Кино»

11:00
13:20
15:40
18:00
20:20
22:40

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником и задумывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады. Вместе с Филиппом Славик оказывается в таких ситуациях, которые не мог представить даже в страшном сне, когда задумывал эту аферу. Столкновение с дикими медведями, знакомство с язычниками и экстремальное выживание в лесу — лишь часть испытаний, встретившихся на их пути.

Режиссёр
Марк Горобец
Актёры
Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева, Карен Захаров, Жаргал Бадмацыренов, Вадим Бадмацыренов, Иван Дементьев, Амир Гурбанов, Эвклид Кюрдзидис, Александрина Олексюк, Александр Обласов
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-12-19 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Комедия

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