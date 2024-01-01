Босх: Сад сновидений

Выставка в Музее Прадо и фантастический мир «Сада земных наслаждений» Иеронима Босха. К 500-летию с года смерти Иеронима Босха всемирно известный Музей Прадо в Мадриде заказал режиссеру Хосе Луису Лопес-Линаресу фильм о бесспорном шедевре из музейного собрания — триптихе «Сад земных наслаждений».

Бесчисленные тайны, спрятанные в этом произведении, в фильме разгадывают искусствоведы и писатели, музыканты и философы. В фантазийном мире, созданном художником, «Сад земных наслаждений» занимает особое место: это образ целого мироздания, ведь на разных створках изображены и создание Богом мира и человека, и земные удовольствия, и пугающие картины адских мук. Съемки проходили на юбилейной выставке Иеронима Босха в Прадо и в музейном «закулисье»: в фильме вы увидите уникальные кадры реставрации «Сада земных наслаждений» и даже то, как осуществлялось рентгенографическое исследование триптиха. Кураторы и реставраторы рассказывают о контексте эпохи и об уникальности фигуры Босха в истории искусства. Спикеры, среди которых писатели Орхан Памук и Салман Рушди, оперная дива Рене Флеминг и композитор Людовико Эйнауди, проводят неожиданные параллели с другими произведениями и даже видами искусства и рассказывают о том, какое влияние Босх и причудливые, фантастические и подчас страшные образы «Сада земных наслаждений» оказали на их творчество.