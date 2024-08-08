Бордерлендс

Одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной по имени Лилит терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и в придачу спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.