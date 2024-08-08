Бордерлендс

Одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной по имени Лилит терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и в придачу спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.
- Режиссёр
- Илай Рот
- Актёры
- Кейт Бланшетт, Ариана Гринблатт, Хейли Беннетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Кевин Харт, Бобби Ли, Эдгар Рамирес, Джанина Гаванкар, Оливье Рихтерс, Шайенн Джексон, Флориан Мунтяну, Чарлз Бабалола, Стивен Бойер
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
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2024-08-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Комедия