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Большой театральный капустник
27 марта в 19:00
Театр

Большой театральный капустник

Театр драмы

Друзья, хотите увидеть Театр?! Такого вы еще не видели! Вся власть — артистам! А артисты? Как дети…

«Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют… Кончили аплодировать» — помните советскую комедию о мальчике, который живет под сценой? Культовое кино напомнило нам, сколько фантазии, энергии, вдохновения скрыто от публики за кулисами, в гримерных комнатах и театральных коридорах…

Да, артисты, как дети. И если на сцене они сдают экзамены, то за кулисами, на репетициях, в дороге, в перерыве между первым и вторым действием — у них каникулы. Под сценой и около можно найти самые смешные и трогательные истории о жизни и творчестве, самые честные театральные байки, пикантные анекдоты и фантастические предания, которые с каждым годом только краше.

Большой театральный капустник в честь Всемирного дня театра — это масштабный праздник, встреча добрых друзей и творческий эксперимент. Раз в год все театры Рязани собираются под эгидой регионального отделения СТД РФ, чтобы размышлять о профессии. В шутку. И всерьез.

Друзья, хотите увидеть Театр?! Такого вы еще не видели! Добро пожаловать, или После третьего звонка вход воспрещен!

Событие организовано Рязанским региональным отделением СТД РФ при поддержке Министерства культуры Рязанской области.

Возраст
12+