Друзья, хотите увидеть Театр?! Такого вы еще не видели! Вся власть — артистам! А артисты? Как дети…

«Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют… Кончили аплодировать» — помните советскую комедию о мальчике, который живет под сценой? Культовое кино напомнило нам, сколько фантазии, энергии, вдохновения скрыто от публики за кулисами, в гримерных комнатах и театральных коридорах…

Да, артисты, как дети. И если на сцене они сдают экзамены, то за кулисами, на репетициях, в дороге, в перерыве между первым и вторым действием — у них каникулы. Под сценой и около можно найти самые смешные и трогательные истории о жизни и творчестве, самые честные театральные байки, пикантные анекдоты и фантастические предания, которые с каждым годом только краше.

Большой театральный капустник в честь Всемирного дня театра — это масштабный праздник, встреча добрых друзей и творческий эксперимент. Раз в год все театры Рязани собираются под эгидой регионального отделения СТД РФ, чтобы размышлять о профессии. В шутку. И всерьез.

Друзья, хотите увидеть Театр?! Такого вы еще не видели! Добро пожаловать, или После третьего звонка вход воспрещен!

Событие организовано Рязанским региональным отделением СТД РФ при поддержке Министерства культуры Рязанской области.