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Большой театр: Щелкунчик

Волшебная рождественская сказка с исторической сцены Большого театра. Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка — все это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

«Щелкунчик» — самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера — и наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить! Начнется волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа).

Страна
Россия
Режиссёр
Юрий Григорович, Геннадий Рождественский, Симон Вирсаладзе
Продолж.
136 мин.
Премьера
2024-12-30 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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