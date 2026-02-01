Большой стендап в кинотеатре

Стендап в кинотеатре — это уникальное путешествие в мир живой комедии Москвы и Санкт-Петербурга! Мы открыли новую страницу стендап-индустрии!

Большой кинозал с театральной посадкой. Непередаваемая атмосфера живого стендапа, не сравнимая ни с чем. Можно брать свои напитки и еду. Выступают 4 комика + ведущий концерта с лучшим материалом. Состав частично скрыт. Кого-то из комиков мы откроем, кого-то просто опишем. Почему скрыт состав? Мы гордимся тем, что каждую неделю вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Благодаря многолетнему опыту организации стендап-мероприятий, мы тщательно собираем составы на концерты. Список комиков держится в секрете не только для того, чтобы сделать вам приятный сюрприз на концерте: стендаперы «не светят» лишний раз лица на афишах, а гости, зачастую, получают возможность увидеть очень известных комиков не за космические деньги.

На наших концертах в Москве вы можете встретить таких комиков как: Кирилл Мазур, Дима Гаврилов, Константин Бутаков, Никита Шевчук, Елена Новикова, Богдан Лисевский, Валера Артюхов, Динара Курбанова, Настя Веневитина, Найка Казиева, Макс Заяц, Вадим Постильный, Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова и многих других участников проектов ТНТ, Medium Quality и Label com. На концертах в Санкт-Петербурге также выступают участники проектов ТНТ, Medium Quality и Label com. Присутствие конкретного хедлайнера на мероприятии уточняйте в нашем телеграмм канале.

Продолжительность мероприятия: 1,5-2 часа. Импровизационное общение с залом.