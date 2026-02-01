Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-7°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.88 / 77.20 16/02 08:00
Нал. EUR 91.31 / 92.40 16/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
845
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 316
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 920
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Большой стендап в кинотеатре
7 марта в 19:00
Концерты

Большой стендап в кинотеатре

Кинолюкс Барс

Стендап в кинотеатре — это уникальное путешествие в мир живой комедии Москвы и Санкт-Петербурга! Мы открыли новую страницу стендап-индустрии!

Большой кинозал с театральной посадкой. Непередаваемая атмосфера живого стендапа, не сравнимая ни с чем. Можно брать свои напитки и еду. Выступают 4 комика + ведущий концерта с лучшим материалом. Состав частично скрыт. Кого-то из комиков мы откроем, кого-то просто опишем. Почему скрыт состав? Мы гордимся тем, что каждую неделю вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Благодаря многолетнему опыту организации стендап-мероприятий, мы тщательно собираем составы на концерты. Список комиков держится в секрете не только для того, чтобы сделать вам приятный сюрприз на концерте: стендаперы «не светят» лишний раз лица на афишах, а гости, зачастую, получают возможность увидеть очень известных комиков не за космические деньги.

На наших концертах в Москве вы можете встретить таких комиков как: Кирилл Мазур, Дима Гаврилов, Константин Бутаков, Никита Шевчук, Елена Новикова, Богдан Лисевский, Валера Артюхов, Динара Курбанова, Настя Веневитина, Найка Казиева, Макс Заяц, Вадим Постильный, Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова и многих других участников проектов ТНТ, Medium Quality и Label com. На концертах в Санкт-Петербурге также выступают участники проектов ТНТ, Medium Quality и Label com. Присутствие конкретного хедлайнера на мероприятии уточняйте в нашем телеграмм канале.

Продолжительность мероприятия: 1,5-2 часа. Импровизационное общение с залом.

Возраст
18+
Жанры
Юмор