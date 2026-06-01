Большой ореховый забег и северная ходьба

11 июля 2026 года в Лесопарке пройдёт масштабное спортивное событие, организованное при поддержке Правительства Рязанской области и проекта «СпортАктиV». Это праздник активного образа жизни для всей семьи — приходите сами, зовите друзей и близких!

Что вас ждёт:

Детский старт: забеги на 500 и 1000 м — пусть юные спортсмены почувствуют вкус победы.

Взрослый вызов: забег на 5 км для тех, кто готов проверить выносливость.

Северная ходьба на 2 км — отличный вариант для любителей умеренной нагрузки и поклонников скандинавского стиля.

Насыщенная развлекательная программа с 10:00 до 11:30 и розыгрыш подарков от партнёров — будет весело и полезно!

Не забудьте про подготовку:

Получите стартовый номер 10 июля с 17:00 до 19:00 либо 11 июля с 08:00 до 08:50 в резиденции Деда Мороза.

Начните день правильно: в 08:00 откроются выставки и интерактивные площадки, в 08:50 — зарядка для детей, а в 09:20 — специальная разминка для участников забега на 5 км.

Присоединяйтесь к спортивному празднику — докажите, что движение — это жизнь! Регистрируйтесь уже сегодня — количество мест ограничено.