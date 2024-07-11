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Большое путешествие. Вокруг света

После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

Режиссёр
Василий Ровенский
Премьера
2024-07-11 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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