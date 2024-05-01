Большие семейные выходные

Рязанцев и гостей города ждут культурно-массовые, развлекательные, познавательные, туристические мероприятия для семей с детьми.

В субботу, 1 июня, в 12.00 в Лесопарке пройдет фестиваль детства Движения Первых.

Будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, шоу фокусников и ростовых кукол, костюмированный парад и большой гала-концерт.

В ЦПКиО в этот день пройдет забег, посвященный Дню защиты детей, а также интерактивная семейная программа, мульт-концерт на площади перед Зеленым театром.

Отмечается, что в ДК «Приокский» 1 июня в 17.00 пройдет праздник «Планета детства».

На площади Победы сыграет концерт музыкальный театра «Созвездие добра».

2 июня в ЦПКиО будут работать также теннисные корты.