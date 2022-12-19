«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. В нем русская природа, русская душа, русской язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла…»

18 августа в 14.00 в Рязанском художественном музее им. П.П. Пожалостина артисты филармонии Алексей Свиридов (вокал), Татьяна Мозина (фортепиано) и Ольга Дьяченко (скрипка) представят музыкально-поэтическую программу «Больше, чем поэт».

Прозвучат избранные сочинения поэта, а также произведения П. Чайковского, А. Даргомыжского, С. Рахманинова, написанные на его стихи.