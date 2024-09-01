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Боинг-боинг
30 октября в 19:00
Театр

Боинг-боинг

Театр юного зрителя (на Соборной)

«ПроекТечения.Театр» представляет мировой театральный хит с участием артистов Рязанского театра юного зрителя.

«Боинг-боинг» — одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений. Поставленная более чем в 60 странах мира, пьеса заслуженно вошла в книгу рекордов Гиннеса.

Молодой и востребованный архитектор Бернар часто летает самолетами различных международных авиакомпаний. Он хорош собой, чертовски обаятелен и имеет явно выраженную слабость к женскому полу. Будучи отъявленным ловеласом, он с легкостью крутит романы сразу с несколькими дамами. И до поры до времени ему это отлично удается, потому что его возлюбленные работают стюардессами и живут, что называется, «по расписанию».

Но однажды отлаженная система дает сбой, и жизнь Бернара превращается в череду комических ситуаций, из которых он не может выбраться даже с помощью своего преданного друга Роберта. Два изобретательных обманщика не в силах противостоять очаровательным Марте, Мишель, Мери и верной, но никогда не забывающей про себя служанке Берте.

Зрители же с искренним восторгом наблюдают за любовными недоразумениями героев по-настоящему смешной комедии положений, сочиненной драматургом лишь с одной целью — заставить людей смеяться до слез.

Режиссёр
Марина Есенина
Актёры
Людмила Сорокина, Марина Заланская, Кристина Мазепа, Дмитрий Мазепа, Анна Комарова, Илья Комаров
Возраст
18+
Жанры
Комедия