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БК «Рязань» «Финал четырех»
26 апреля в 16:00
Спорт

БК «Рязань» «Финал четырех»

Дворец детского творчества

Уже в эти выходные в нашем городе пройдет главное баскетбольное событие Центрального федерального округа.

26 и 27 апреля в Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) в непримиримой схватке за звание чемпиона сойдутся четыре лучших команды ЦФО, завоевавшие это право по итогам полуфинального этапа: БК «Рязань» (Рязанская область), «Грин Хилл» (Липецк), БК «Тверь-СШОР» (Тверь) и «Десна-2» (Брянск).

КАЛЕНДАРЬ ИГР

26 апреля (суббота)

16:00 БК «Тверь-СШОР» (Тверь) — «Грин Хилл» (Липецк)

18:30 БК «Рязань» (Рязанская область) — «Десна-2» (Брянск)

27 апреля (воскресенье)

10:30 Игра за 3-е место

13:00 Финал

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