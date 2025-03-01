БК «Рязань» «Финал четырех»

Уже в эти выходные в нашем городе пройдет главное баскетбольное событие Центрального федерального округа.
26 и 27 апреля в Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) в непримиримой схватке за звание чемпиона сойдутся четыре лучших команды ЦФО, завоевавшие это право по итогам полуфинального этапа: БК «Рязань» (Рязанская область), «Грин Хилл» (Липецк), БК «Тверь-СШОР» (Тверь) и «Десна-2» (Брянск).
КАЛЕНДАРЬ ИГР
26 апреля (суббота)
16:00 БК «Тверь-СШОР» (Тверь) — «Грин Хилл» (Липецк)
18:30 БК «Рязань» (Рязанская область) — «Десна-2» (Брянск)
27 апреля (воскресенье)
10:30 Игра за 3-е место
13:00 Финал
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