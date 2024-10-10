Возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости — военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья. Папа Маши — владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубаях. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами…
- Режиссёр
- Иван Архипов
- Актёры
- Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Наталья Рудова, Роман Мадянов, Михаил Тарабукин, Сергей Штепс, Анна Уколова, Тимофей Иванов, Даяна Гудз, София Златопольская, Алиса Лозовская, Константин Раскатов
- Премьера
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2024-10-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия