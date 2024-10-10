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Битва пап

Возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости — военный на пенсии, волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества Дом офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить по традициям российского застолья. Папа Маши — владелец крупного бизнеса, ему нельзя ударить в грязь лицом перед партнерами, поэтому свадьбу нужно устроить с шиком где-нибудь в Дубаях. Обоим папам совершенно наплевать, что хотят их дети и что думают остальные родственники. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами…

Режиссёр
Иван Архипов
Актёры
Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Наталья Рудова, Роман Мадянов, Михаил Тарабукин, Сергей Штепс, Анна Уколова, Тимофей Иванов, Даяна Гудз, София Златопольская, Алиса Лозовская, Константин Раскатов
Премьера
2024-10-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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