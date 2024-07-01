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Битва на Воже
10 августа в 10:00
Праздники

Битва на Воже

Глебово-Городище

Фестиваль пройдет 10 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района. Фестиваль посвящен победе русского войска над ордой мурзы Бегича в 1378 году на реке Вожа.

Гостям покажут артефакты, найденные при раскопках археологической экспедицией Рязанского музея-заповедника.

Верхняя фестивальная площадка станет местом, где можно погрузиться в атмосферу средневековой Руси, побывать на ярмарке народных умельцев, посетить интерактивные площадки и мастер-классы.

Главным событием станет реконструкция битвы, в которой поучаствуют исторические клубы из Московской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей.

Площадки начнут работу в 10:00, открытие фестиваля — в 12:15. Это стоит увидеть своими глазами! Приезжайте всей семьей!

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