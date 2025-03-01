Библионочь-2025 в Есенинке

В этом году ежегодная «Библионочь» пройдет в России уже в 14-й раз! Тема акции особая — «СВОи герои»

26 апреля все библиотеки нашей Централизованной библиотечной системы города Рязани превратятся в площадки памяти и почитания героев. Приглашаем жителей и гостей города Рязани на программу «От героев былых времен…»

В рамках подготовленной программы библиотекари познакомят вас с вехами истории Великой Отечественной войны и подвигами земляков, вы сможете самостоятельно создать оберег или маленькую книгу для участников специальной военной операции. Запланированы разные по жанру, по форме и стилю мероприятия: Мастер-классы, лекции, кинопоказы, музыкально-патриотические часы, концерты, открытие выставки и многое другое.