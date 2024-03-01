Насколько далеко может зайти человек в своем эгоизме? В требовании услышать себя, но не в желании услышать других Любовь или порыв, отчаяние или блажь, глупость или мудрость? Все ли продается?

Эти вопросы мы будем исследовать в спектакле «Бесприданница» по всем известной пьесе А. Н. Островского.

Режиссер-постановщик — Марина Есенина;

Художник-постановщик — Татьяна Виданова;

Художник по свету — Георгий Горазеев;

Композитор — Владимир Устинов.