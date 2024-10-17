Бемби. История жизни в лесу

История всемирно известного олененка, познающего большой мир. Долгожданная художественная экранизация знаменитой классической истории Феликса Зальтена, на которой выросло не одно поколение детей. История рождения, взросления и опасных приключений маленького олененка Бемби и его лесных друзей. Для создания этого проекта собрались лучшие таланты, отлично зарекомендовавшие себя после мирового успеха семейных фильмов: «Белль и Себастьян», «Птицы» и «Океаны».
- Режиссёр
- Мишель Фесслер
- Актёры
- Милен Фармер
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Драма