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Бемби. История жизни в лесу

История всемирно известного олененка, познающего большой мир. Долгожданная художественная экранизация знаменитой классической истории Феликса Зальтена, на которой выросло не одно поколение детей. История рождения, взросления и опасных приключений маленького олененка Бемби и его лесных друзей. Для создания этого проекта собрались лучшие таланты, отлично зарекомендовавшие себя после мирового успеха семейных фильмов: «Белль и Себастьян», «Птицы» и «Океаны».

Режиссёр
Мишель Фесслер
Актёры
Милен Фармер
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

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