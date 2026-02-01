Белдхэм: Проклятие ведьмы

После долгого отсутствия Харпер возвращается к матери в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Не в силах вырваться из цепких объятий прошлого, она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.
- Режиссёр
- Анджела Гулнер
- Актёры
- Патриция Хитон, Корбин Бернсен, Кэти Паркер, Мэри Басс, Эмма Фицпатрик, Анджела Баумгарднер, Ханна Риз, Теса Лавинг, Невада Арнольд, Марк Мейр, Сабрина Иман, Сейдж Хендерсон
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
-
12 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов