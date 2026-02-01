Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
3 часа назад
179
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
548
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 246
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Белдхэм: Проклятие ведьмы

После долгого отсутствия Харпер возвращается к матери в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Не в силах вырваться из цепких объятий прошлого, она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.

Режиссёр
Анджела Гулнер
Актёры
Патриция Хитон, Корбин Бернсен, Кэти Паркер, Мэри Басс, Эмма Фицпатрик, Анджела Баумгарднер, Ханна Риз, Теса Лавинг, Невада Арнольд, Марк Мейр, Сабрина Иман, Сейдж Хендерсон
Продолж.
85 мин.
Премьера
12 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Возвращение в Сайлент-Хилл
Кино
Гренландия: Миграция
Кино
Равиоли Оли
Кино
Папа может
Кино
Простая история
Кино
Красавица
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 191. Уроки волшебства
Кино
Комментируй это
Кино
Убежище
Кино
Здесь был Юра
Кино
Кит-убийца
Кино
Улыбка. Зарождение зла