Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
21°
Чтв, 20
24°
Птн, 21
23°
ЦБ USD 85.13 -0.03 20/08
ЦБ EUR 98.55 -0.18 20/08
Нал. USD 86.00 / 86.05 19/08 18:15
Нал. EUR 99.61 / 101.25 19/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 397
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 818
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 940
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 326
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Бегущая

Майя — успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Каждый выбор имеет значение. Каждая секунда на счету. Гонка со временем начинается.

Страна
Великобритания
Режиссёр
Кевин МакДональд
Актёры
Галь Гадот, Аарон Гилл, Пьер Бергман, Кентон Ллойд Морган, Миллисент Вонг, Стиви Биннс, Руби Валентино, Кэролайн Гласс, Кристофер Мур, Росс Фордер
Продолж.
84 мин.
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

Еще в кино

Кино
Влюбись в меня, если осмелишься
Кино
Демоны Черной горы
Кино
Последний рубеж
Кино
Во власти страха
Кино
Крушение рейса
Кино
40 свиданий, 40 ночей
Кино
Самурай и пленник
Кино
Легенда о Сепере
Кино
Пентхаус
Кино
Зоопарк
Кино
Мотор-Сити
Кино
Легенда о золоте скифов