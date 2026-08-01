Майя — успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Каждый выбор имеет значение. Каждая секунда на счету. Гонка со временем начинается.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Кевин МакДональд
- Актёры
- Галь Гадот, Аарон Гилл, Пьер Бергман, Кентон Ллойд Морган, Миллисент Вонг, Стиви Биннс, Руби Валентино, Кэролайн Гласс, Кристофер Мур, Росс Фордер
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
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3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма