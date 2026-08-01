Майя — успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Каждый выбор имеет значение. Каждая секунда на счету. Гонка со временем начинается.