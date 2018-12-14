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Бассейн

1969 г. в. Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…

Страна
Италия, Франция
Режиссёр
Жак Дере
Актёры
Ален Делон, Роми Шнайдер, Морис Роне, Джейн Биркин, Поль Кроше, Стив Экардт, Маддли Бами, Сюзи Жаспар, Тьерри Шабер, Стефани Фюген
Продолж.
120 мин.
Премьера
2018-12-14 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мистика, Драма, Криминал

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