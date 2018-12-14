1969 г. в. Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…