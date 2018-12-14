1969 г. в. Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…
- Страна
- Италия, Франция
- Режиссёр
- Жак Дере
- Актёры
- Ален Делон, Роми Шнайдер, Морис Роне, Джейн Биркин, Поль Кроше, Стив Экардт, Маддли Бами, Сюзи Жаспар, Тьерри Шабер, Стефани Фюген
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2018-12-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Драма, Криминал