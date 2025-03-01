Баллада о солдате

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов едет в двухдневный отпуск к матери. По пути в родную деревню он помогает многим людям.
- Страна
- СССР
- Режиссёр
- Григорий Чухрай
- Актёры
- Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Евгений Урбанский, Георгий Юматов, Антонина Максимова, Николай Крючков, Валентина Телегина, Екатерина Савинова, Нина Меньшикова, Эльза Леждей, Геннадий Юхтин, Александра Данилова, Мария Кремнева
- Продолж.
- 89 мин.
- Премьера
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1959-12-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма, Война