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Баллада о солдате
Кино

Баллада о солдате

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов едет в двухдневный отпуск к матери. По пути в родную деревню он помогает многим людям.

Страна
СССР
Режиссёр
Григорий Чухрай
Актёры
Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Евгений Урбанский, Георгий Юматов, Антонина Максимова, Николай Крючков, Валентина Телегина, Екатерина Савинова, Нина Меньшикова, Эльза Леждей, Геннадий Юхтин, Александра Данилова, Мария Кремнева
Продолж.
89 мин.
Премьера
1959-12-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма, Война

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