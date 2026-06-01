Балет начинается здесь

23 июня в Рязанском историческом музее состоится открытие совместного выставочного проекта музея-заповедника и Рязанского Театра Балета.

На площадке будут представлены работы известных балетных фотографов России, а также уникальные костюмы, головные уборы, украшения, реквизит и бутафория с премьерных постановок.

Выставка, посвященная первому сезону театра, расскажет историю его создания, познакомит с удивительным миром балета и даст возможность почувствовать себя настоящим артистом.

В рамках проекта в кинозале музея запланированы лекции, просмотры и практические занятия во главе с художественным руководителем Рязанского Театра Балета, солистом Мариинского театра, выпускником Академии русского балета им. А.Я. Вагановой — Юрием Зиннуровым.

Открытие выставки состоится 23 июня в 16:00.