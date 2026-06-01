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Балет начинается здесь
24 июня в 10:00
Выставки

Балет начинается здесь

Рязанский исторический музей

23 июня в Рязанском историческом музее состоится открытие совместного выставочного проекта музея-заповедника и Рязанского Театра Балета.

На площадке будут представлены работы известных балетных фотографов России, а также уникальные костюмы, головные уборы, украшения, реквизит и бутафория с премьерных постановок.

Выставка, посвященная первому сезону театра, расскажет историю его создания, познакомит с удивительным миром балета и даст возможность почувствовать себя настоящим артистом.

В рамках проекта в кинозале музея запланированы лекции, просмотры и практические занятия во главе с художественным руководителем Рязанского Театра Балета, солистом Мариинского театра, выпускником Академии русского балета им. А.Я. Вагановой — Юрием Зиннуровым.

Открытие выставки состоится 23 июня в 16:00.

Возраст
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