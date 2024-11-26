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Баба-яга спасает Новый год

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму.

Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу понадобится помощью волшебницы Бабы-яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!

Режиссёр
Карен Захаров, Армен Ананикян
Актёры
Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Сергей Никоненко, Юлия Такшина, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Ксения Гусева, Алексей Сошин, Евгений Михеев
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-12-26 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

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