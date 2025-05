Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] на большом экране! Зарядись энергией, которая взорвала мир! Стартовав в Сеуле в 2024 году, огненный тур Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] зажег сердца зрителей Японии, Северной Америки, Европы и зарядил весь мир своей бешеной энергетикой! Теперь легендарный первый концерт тура возвращается — в кино, в форматах 4DX и ScreenX с эффектом полного погружения! От мегахитов The Real (Light Ver.), Crazy Form, Say My Name, Guerrilla — до сольных выступлений, где каждый участник Ateez зажигает по-своему! Мощные танцы, завораживающий вокал, адреналиновые биты — вы увидите и прочувствуете все так, будто находитесь в эпицентре живого шоу Ateez! Путешествие к свету начинается — готовы к этому взрыву эмоций?