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Астрал. Ритуал Малум
Кино

Астрал. Ритуал Малум

Год прошел после того, как полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера кровожадной секты Джона Малума, сошел с ума, перестрелял половину полицейского участка, включая коллег и задержанных, и застрелился сам. Его дочь Джессика впервые заступает на службу в качестве полицейской, и, надеясь найти ответы на давно терзающие её вопросы, она сама вызвалась провести ночную смену в том самом участке. Пока остальные патрульные заняты из-за организованных последователями Малума беспорядков, Джессика замечает, что в пустующем здании творится что-то неладное.

Режиссёр
Энтони ДиБлази
Актёры
Джессика Сула, Натали Виктория, Монро Клайн, Кевин Уэйн, Кэндис Коук, Валери Лу, Чейни Морроу, Сэм Брукс, Кларк Вулф, Молли Пейтон Уайт
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-02-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов, Драма

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