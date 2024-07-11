Астрал. Ночной кошмар

После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон — не самое сложное. Куда сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.
- Режиссёр
- Сидхарта Тата
- Актёры
- Девано Данендра, Кейся Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра, Рату Фелиша, Кики Нарендра
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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2024-07-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов