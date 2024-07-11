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Астрал. Ночной кошмар

После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон — не самое сложное. Куда сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.

Режиссёр
Сидхарта Тата
Актёры
Девано Данендра, Кейся Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос, Фаджар Нугра, Рату Фелиша, Кики Нарендра
Продолж.
112 мин.
Премьера
2024-07-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов

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