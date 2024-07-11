Астрал. Ночной кошмар

После гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон — не самое сложное. Куда сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.