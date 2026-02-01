Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-10°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
3 часа назад
179
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
548
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 246
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Астрал. Амулет зла

Мать Эмили погибла, когда та еще была ребенком. Однажды девушка находит ее старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнает, что издавна украшение принадлежало злому духу и он вернется, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберет и ее душу.

Режиссёр
Крис Бродбент, Энцо Тедески
Актёры
Кайла Дей, Люк Форд, Том Джексон, Барбара Бингем, Брук Блертон, Аарон Педерсен, Гуяла Бейлс, Урсула Йович, Николас Хоуп, Леони Уайман, Сафира Моран
Премьера
19 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Рыбка-унывака. Подводное приключение
Кино
Горничная
Кино
Король и Шут. Навсегда
Кино
Сказка о царе Салтане
Кино
Чарли Чудо-пес
Кино
Марти Великолепный
Кино
Левша
Кино
Возвращение в Сайлент-Хилл
Кино
Гренландия: Миграция
Кино
Равиоли Оли
Кино
Папа может
Кино
Простая история