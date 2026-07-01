Ассистент в морге

Уставшая сотрудница охраны после своей смены в супермаркете сбивает незнакомца и исчезает с места происшествия. На следующий день женщину переводят в морг, где чувство вины и необъяснимый ужас преследуют ее на протяжении ночи…
- Страна
- Мексика
- Режиссёр
- Олалло Рубио
- Актёры
- Наталья Солиан, Хосе Мелендес, Фернандо Банда, Исабелла Арройо, Клементе Давила, Долорес Эспиноса, Рене Мартинес, Гильермо Нава
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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20 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов