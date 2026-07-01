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Ассистент в морге
Кино

Ассистент в морге

Уставшая сотрудница охраны после своей смены в супермаркете сбивает незнакомца и исчезает с места происшествия. На следующий день женщину переводят в морг, где чувство вины и необъяснимый ужас преследуют ее на протяжении ночи…

Страна
Мексика
Режиссёр
Олалло Рубио
Актёры
Наталья Солиан, Хосе Мелендес, Фернандо Банда, Исабелла Арройо, Клементе Давила, Долорес Эспиноса, Рене Мартинес, Гильермо Нава
Продолж.
80 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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