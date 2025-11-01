Ассасин: Смертельная битва

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.
- Режиссёр
- Лу Ян
- Актёры
- Дэн Чао, Дун Цзыцзянь, Лэй Цзяинь, Ван Шэнди, Синь Чжилэй, Чан Чэнь, Чан Юань, Дин Чэнсинь, Дэн Фэй, Ван Яньлинь
- Продолж.
- 144 мин.
- Премьера
-
18 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Фэнтези, Драма