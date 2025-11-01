Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
592
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 997
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 274
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 245
Кино

Ассасин: Смертельная битва

Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.

Режиссёр
Лу Ян
Актёры
Дэн Чао, Дун Цзыцзянь, Лэй Цзяинь, Ван Шэнди, Синь Чжилэй, Чан Чэнь, Чан Юань, Дин Чэнсинь, Дэн Фэй, Ван Яньлинь
Продолж.
144 мин.
Премьера
18 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Фэнтези, Драма

