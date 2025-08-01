Артем Винокур — стендап-комик, резидент «Stand Up ТНТ», победитель «Открытого микрофона» на ТНТ, участник проектов «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое шоу». Этот концерт — настоящее откровение. Артист поделится своими личными переживаниями и историями, ситуациями, которые случались именно с ним и его самыми близкими людьми. Приготовьтесь узнать себя в шутках Артема Винокура и понять, что со своими «проблемами» вы не одиноки. Темы для разговора с гостями концерта Артема Винокура берутся прямо из жизни, поэтому ситуации, которые он описывает, так близки аудитории. Не упустите возможность получить свою порцию взрослого, ироничного юмора на самые волнующие темы!
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Юмор