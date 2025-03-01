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Арт-конференция «Современная культура»
29 марта в 13:30
Выставки

Арт-конференция «Современная культура»

Рязанская ВДНХ

Друзья, представляем полную программу первой арт-конференции «Современная культура» на субботу 29 марта:

13:30 Открытие арт-конференции

13:40 Лекция «Арт-индустрии: современное искусство в городе»

Спикер: Юлия Конева, директор ГБУК РО «Музея молодежи»

14:10 Мастер-класс по созданию зин-бука от участника выставки Александры Субботиной

14:20 Паблик-ток «Современная культура: как актуализировать традиции?»

14:20 «Что такое современная культура?»

спикер: Елена Бодня, искусствовед, куратор выставки «Современная культура»

14:40 «Как пахнут русские сказки?»

спикер: Анастасия Агыбаева, основатель мастерской ароматов «Labracadabra»

15:00 «Как исторические события трансформируют моду и что происходит сейчас?»

спикер: Юлия Исайкина, стилист

15:30 Кураторская экскурсия Елены Бодни по выставке

16:10 Об истоке художественного творения. Открытий диалог с участниками выставки

17:10 Мастер-класс по росписи шопперов от участника выставки Анастасии Минаевой

18:00 Лекция «Как не бояться современного искусства?» креативной лаборатории «Сообщество»

лектор: Елена Бодня, искусствовед, заведующий Цифровым музеем на Рязанской ВДНХ

Возраст
12+