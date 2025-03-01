Арт-конференция «Современная культура»

Друзья, представляем полную программу первой арт-конференции «Современная культура» на субботу 29 марта:
13:30 Открытие арт-конференции
13:40 Лекция «Арт-индустрии: современное искусство в городе»
Спикер: Юлия Конева, директор ГБУК РО «Музея молодежи»
14:10 Мастер-класс по созданию зин-бука от участника выставки Александры Субботиной
14:20 Паблик-ток «Современная культура: как актуализировать традиции?»
14:20 «Что такое современная культура?»
спикер: Елена Бодня, искусствовед, куратор выставки «Современная культура»
14:40 «Как пахнут русские сказки?»
спикер: Анастасия Агыбаева, основатель мастерской ароматов «Labracadabra»
15:00 «Как исторические события трансформируют моду и что происходит сейчас?»
спикер: Юлия Исайкина, стилист
15:30 Кураторская экскурсия Елены Бодни по выставке
16:10 Об истоке художественного творения. Открытий диалог с участниками выставки
17:10 Мастер-класс по росписи шопперов от участника выставки Анастасии Минаевой
18:00 Лекция «Как не бояться современного искусства?» креативной лаборатории «Сообщество»
лектор: Елена Бодня, искусствовед, заведующий Цифровым музеем на Рязанской ВДНХ
- Возраст
- 12+