Известную актрису Элизабет срывает с репетиции тревожный звонок из школы, где учится ее 6-летний сын Арман. В пустых классах разворачивается зловещее противостояние, но о детях быстро забывают — ведь у взрослых есть свои тайны и желания, а в огласке не заинтересован никто. Удастся ли Элизабет добиться правды и не дать одержимости и зависти разрушить жизнь ее семьи, несмотря на прошлые ошибки?
- Режиссёр
- Хальвдан Ульман Тендель
- Актёры
- Рената Рейнсве, Эллен Доррит Петерсен, Эйстейн Регер, Эндре Хеллествейт, Янне Хельтберг, Тея Ламбрехтс Ваулен, Локе Николайсен, Вера Вельович-Йованович, Карен Чика Гьелмесли
- Продолж.
- 117 мин.
- Премьера
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2024-12-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма