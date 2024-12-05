Известную актрису Элизабет срывает с репетиции тревожный звонок из школы, где учится ее 6-летний сын Арман. В пустых классах разворачивается зловещее противостояние, но о детях быстро забывают — ведь у взрослых есть свои тайны и желания, а в огласке не заинтересован никто. Удастся ли Элизабет добиться правды и не дать одержимости и зависти разрушить жизнь ее семьи, несмотря на прошлые ошибки?