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Арман
Кино

Арман

Известную актрису Элизабет срывает с репетиции тревожный звонок из школы, где учится ее 6-летний сын Арман. В пустых классах разворачивается зловещее противостояние, но о детях быстро забывают — ведь у взрослых есть свои тайны и желания, а в огласке не заинтересован никто. Удастся ли Элизабет добиться правды и не дать одержимости и зависти разрушить жизнь ее семьи, несмотря на прошлые ошибки?

Режиссёр
Хальвдан Ульман Тендель
Актёры
Рената Рейнсве, Эллен Доррит Петерсен, Эйстейн Регер, Эндре Хеллествейт, Янне Хельтберг, Тея Ламбрехтс Ваулен, Локе Николайсен, Вера Вельович-Йованович, Карен Чика Гьелмесли
Продолж.
117 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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