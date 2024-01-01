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Арена ди Верона: Турандот

Легендарная музыкальная драма в сказочных декорациях. Легендарный классический спектакль Франко Дзеффирелли с участием мировых звезд — блистательной Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова — с истинно кинематографическим размахом воплощает великую оперу Пуччини. Арена ди Верона чествует итальянского кино- и театрального режиссера Франко Дзеффирелли и его легендарную постановку «Турандот». Эпический и очень кинематографичный спектакль воспроизводит великолепие императорского Китая впечатляющей сценографией, дополненной роскошными костюмами японской художницы Эми Вада, лауреатки премии «Оскар». Безупречна и атмосфера таинственности: в доме-дворце роковой принцессы всем грозит смертельная опасность. Ответ и спасение — в любви, что растапливает ледяное сердце Турандот.

Режиссёр
Франко Дзеффирелли, Марко Армильято
Актёры
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ферруччо Фурланетто, Карло Бози
Продолж.
149 мин.
Возраст
16+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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