Арена ди Верона: Турандот

Легендарная музыкальная драма в сказочных декорациях. Легендарный классический спектакль Франко Дзеффирелли с участием мировых звезд — блистательной Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова — с истинно кинематографическим размахом воплощает великую оперу Пуччини. Арена ди Верона чествует итальянского кино- и театрального режиссера Франко Дзеффирелли и его легендарную постановку «Турандот». Эпический и очень кинематографичный спектакль воспроизводит великолепие императорского Китая впечатляющей сценографией, дополненной роскошными костюмами японской художницы Эми Вада, лауреатки премии «Оскар». Безупречна и атмосфера таинственности: в доме-дворце роковой принцессы всем грозит смертельная опасность. Ответ и спасение — в любви, что растапливает ледяное сердце Турандот.
- Режиссёр
- Франко Дзеффирелли, Марко Армильято
- Актёры
- Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ферруччо Фурланетто, Карло Бози
- Продолж.
- 149 мин.
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Опера, ТВ Драма